Вирусолог Чумаков высказался о ситуации с оспой обезьян

Молекулярный биолог, вирусолог академик РАН Пётр Чумаков высказался о ситуации с оспой обезьян.

«От оспы обезьян может защитить наша, советская прививка от оспы, которой поголовно вакцинировали всех рождённых до 1980 года. Так что можно сказать, что большая часть нашего населения — те, кто родился при СССР, возрастной контингент, люди, входящие в группу риска, — у нас в России защищены», — заявил он в беседе с newizv.ru.

По словам академика, эта вакцина была сделана на основе коровьей оспы.

Ранее заслуженный врач России, член комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый в беседе с «Радио 1» рассказал, что, по данным исследований, вакцина от натуральной оспы на 85% защищает от обезьяньей оспы. По его словам, в России нет оснований для массовой вакцинации жителей от распространяющегося вируса.