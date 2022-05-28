Посольство США: русская культура не отменяется и обогащает американское общество

Русская культура не отменяется в Соединённых Штатах и продолжает обогащать американское общество, сообщило посольство США в России.

«На этой неделе отмечали День славянской письменности и культуры. По такому случаю нам хотелось бы подчеркнуть вклад русского искусства и культуры в американское общество», — говорится в сообщении дипломатической миссии в Telegram.

Там напомнили, что русские писатели, артисты балета и музыканты симфонического оркестра «повсеместно присутствуют в современной американской жизни».

«Романы Достоевского, музыка Чайковского, пьесы Чехова, выступления Анны Павловой — мы высоко ценим их вклад в наше общество. Многие американские актёры прошли обучение по «методу» Станиславского, многие из них, такие как Клинт Иствуд, Джек Николсон и Мэрилин Монро, обучались у Михаила Чехова, племянника известного драматурга», — заявило ведомство.

В посольстве также отметили, что американские режиссёры, такие как Альфред Хичкок и Фрэнсис Форд Коппола, «вдохновлялись Сергеем Эйзенштейном».

«Нам ещё раз хотелось бы сказать, что русская культура никоим образом не «отменяется» в Америке, напротив, она, несомненно, обогащает американское общество!» — сообщает посольство.

В марте российский государственный лидер Владимир Путин заявил о прогрессирующей на Западе дискриминации всего, что связано с Россией.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал «оголтелую кампанию» по дискриминации русской культуры на Западе.

По его словам, «фашистские действия против людей российского происхождения и российской культуры», живущих в западном мире, «совершенно недопустимы».