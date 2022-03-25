Российский президент Владимир Путин заявил о прогрессирующей на Западе дискриминации всего, что связано с Россией.

«Сегодня пытаются отменить целую тысячелетнюю страну, наш народ. Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств», — сказал он в ходе встречи с лауреатами премий президента для молодых деятелей культуры.

По его словам, пресловутая «культура отмены» превратилась в отмену культуры.

Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что политические силы Европы используют русофобскую риторику, чтобы достичь собственных внутриполитических целей.