Политолог Мелвин заявил о рисках нанесения ударов по инфраструктуре стран НАТО

Директор Стокгольмского международного института исследования проблем мира Нил Мелвин в беседе с газетой Daily Express заявил о рисках нанесения ударов по инфраструктуре стран НАТО.

«Россия может попытаться нанести удары по линиям снабжения на территории НАТО. К примеру, по базам в Польше. Это, безусловно, риск», — заявил Мелвин.

По его словам, дальнейшие поставки вооружений в зону боевых действий рискуют привести к глобальному конфликту.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны Запада продолжают массированные поставки оружия Украине.

В Кремле заявили, что ВС России тщательно отслеживают поставки вооружения Украине.