Политолог Мелвин заявил о рисках нанесения ударов по инфраструктуре стран НАТО

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Директор Стокгольмского международного института исследования проблем мира Нил Мелвин в беседе с газетой Daily Express заявил о рисках нанесения ударов по инфраструктуре стран НАТО.
Политолог Мелвин заявил о рисках нанесения ударов по инфраструктуре стран НАТО
  • AP

«Россия может попытаться нанести удары по линиям снабжения на территории НАТО. К примеру, по базам в Польше. Это, безусловно, риск», — заявил Мелвин.

По его словам, дальнейшие поставки вооружений в зону боевых действий рискуют привести к глобальному конфликту.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны Запада продолжают массированные поставки оружия Украине.

В Кремле заявили, что ВС России тщательно отслеживают поставки вооружения Украине.

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