Лукашенко заявил о желании Запада продлить конфликт на Украине

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил о желании Запада максимально продлить конфликт на Украине с целью ослабления России.

Об этом он заявил во время саммита глав государств — членов ОДКБ в Москве.

«Пока на Западе, в том числе в Вашингтоне, мы наблюдаем лишь желание максимально продлить конфликт», — сказал Лукашенко.

По его словам, для этого Украину «продолжают накачивать оружием».

«Цели понятны: максимально ослабить Россию, утопив её, как они говорят, в этой войне. А может, сделать так, чтобы полыхнуло пошире. Это мы тоже наблюдаем», — заявил белорусский президент.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны альянса продолжать наращивать поставки военной помощи Украине, чтобы помочь Киеву «достичь победы на поле боя».