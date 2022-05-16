Лукашенко заявил о желании Запада продлить конфликт на Украине
- AFP
- © Yevgeny BIYATOV / SPUTNIK
Об этом он заявил во время саммита глав государств — членов ОДКБ в Москве.
«Пока на Западе, в том числе в Вашингтоне, мы наблюдаем лишь желание максимально продлить конфликт», — сказал Лукашенко.
По его словам, для этого Украину «продолжают накачивать оружием».
«Цели понятны: максимально ослабить Россию, утопив её, как они говорят, в этой войне. А может, сделать так, чтобы полыхнуло пошире. Это мы тоже наблюдаем», — заявил белорусский президент.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны альянса продолжать наращивать поставки военной помощи Украине, чтобы помочь Киеву «достичь победы на поле боя».