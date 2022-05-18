Захарова: Запад продолжает массово поставлять оружие Украине

Страны Запада продолжают массированные поставки оружия Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Запад продолжает массированные поставки киевскому режиму. Мы рассматриваем это как прямую поддержку неонацистов в стремлении максимально затянуть боевые действия», — сказала Захарова на брифинге.

По её словам, масштабы поставок сопоставимы с военными бюджетами крупных государств.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин обсудил продолжение военной помощи Киеву с украинским коллегой Алексеем Резниковым.

До этого американский президент Джо Байден подписал закон о поставках Украине оружия по ленд-лизу.