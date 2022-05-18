Захарова: Запад продолжает массово поставлять оружие Украине

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Страны Запада продолжают массированные поставки оружия Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова: Запад продолжает массово поставлять оружие Украине
  • РИА Новости

«Запад продолжает массированные поставки киевскому режиму. Мы рассматриваем это как прямую поддержку неонацистов в стремлении максимально затянуть боевые действия», — сказала Захарова на брифинге.

По её словам, масштабы поставок сопоставимы с военными бюджетами крупных государств.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин обсудил продолжение военной помощи Киеву с украинским коллегой Алексеем Резниковым.

До этого американский президент Джо Байден подписал закон о поставках Украине оружия по ленд-лизу.

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