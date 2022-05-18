Захарова: Запад продолжает массово поставлять оружие Украине
- РИА Новости
«Запад продолжает массированные поставки киевскому режиму. Мы рассматриваем это как прямую поддержку неонацистов в стремлении максимально затянуть боевые действия», — сказала Захарова на брифинге.
По её словам, масштабы поставок сопоставимы с военными бюджетами крупных государств.
Ранее министр обороны США Ллойд Остин обсудил продолжение военной помощи Киеву с украинским коллегой Алексеем Резниковым.
До этого американский президент Джо Байден подписал закон о поставках Украине оружия по ленд-лизу.