Министры обороны США и Украины обсудили военную помощь для Киева

Министр обороны США Ллойд Остин обсудил продолжение военной помощи Киеву с украинским коллегой Алексеем Резниковым.

«Министр обороны Ллойд Дж. Остин III переговорил с украинским министром обороны Алексеем Резниковым, обсудив ситуацию на местах в восточной Украине и представив дополнительную информацию об американских и международных усилиях по оказанию содействия в сфере безопасности», — говорится в сообщении на сайте Пентагоне.

Также Остин и Резников обсудили подготовку к предстоящей виртуальной встрече стран, поставляющих оружие армии Украины.

Ранее американский президент Джо Байден подписал закон о поставках Украине оружия по ленд-лизу.