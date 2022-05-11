В Пентагоне потребовали от Киева контролировать поставки американских вооружений

Короткая ссылка
Соединённые Штаты требуют от украинских властей контролировать, куда идут поставки американского вооружения. Об этом заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.
В Пентагоне потребовали от Киева контролировать поставки американских вооружений
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

«Я проверяю это каждый раз, когда мы говорим с нашими партнёрами, и мы делаем это еженедельно. Я возвращался к этому вопросу с министром (обороны Украины Алексеем. — RT) Резниковым вчера. Мы продолжим подчёркивать этот очень и очень важный момент», — приводит РИА Новости его слова.

Остин добавил, что Вашингтон потребовал от Киева подотчётности и контроля за тем, как размещается передаваемое США оружие.

Ранее американский президент Джо Байден подписал закон о поставках Украине оружия по ленд-лизу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить