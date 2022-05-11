В Пентагоне потребовали от Киева контролировать поставки американских вооружений

Соединённые Штаты требуют от украинских властей контролировать, куда идут поставки американского вооружения. Об этом заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.

«Я проверяю это каждый раз, когда мы говорим с нашими партнёрами, и мы делаем это еженедельно. Я возвращался к этому вопросу с министром (обороны Украины Алексеем. — RT) Резниковым вчера. Мы продолжим подчёркивать этот очень и очень важный момент», — приводит РИА Новости его слова.

Остин добавил, что Вашингтон потребовал от Киева подотчётности и контроля за тем, как размещается передаваемое США оружие.

Ранее американский президент Джо Байден подписал закон о поставках Украине оружия по ленд-лизу.