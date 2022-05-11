В Пентагоне потребовали от Киева контролировать поставки американских вооружений
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«Я проверяю это каждый раз, когда мы говорим с нашими партнёрами, и мы делаем это еженедельно. Я возвращался к этому вопросу с министром (обороны Украины Алексеем. — RT) Резниковым вчера. Мы продолжим подчёркивать этот очень и очень важный момент», — приводит РИА Новости его слова.
Остин добавил, что Вашингтон потребовал от Киева подотчётности и контроля за тем, как размещается передаваемое США оружие.
Ранее американский президент Джо Байден подписал закон о поставках Украине оружия по ленд-лизу.