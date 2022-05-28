Посол Антонов: усугубление продовольственного кризиса произошло из-за западных санкций

Российский посол в США Анатолий Антонов, комментируя попытки Вашингтона обвинить Россию в намеренном разрастании продовольственного кризиса, заявил, что усугубление кризиса произошло из-за западных санкций.

«Дальнейшее усугубление кризиса произошло из-за введения Вашингтоном и его сателлитами нелегитимных санкций против России», — сказал он.

Кроме того, по словам Антонова, российские экспортёры часто сталкиваются с проблемами, организованными США, среди которых, — блокировка платежей, отказы в получении кредитов и страховок, а также трудности с закупкой сельхозтехники.

«К тому же США продолжают повышать пошлины на ввоз наших удобрений», — заключил посол.

Ранее российский президент Владимир Путин в телефонном разговоре с австрийским канцлером Карлом Нехаммером сообщил, что попытки обвинить Москву в якобы создании сложностей с поставками сельхозпродукции на мировые рынки безосновательны.

До этого в разговоре с премьер-министром Италии Марио Драги российский лидер отметил, что Россия готова помочь в преодолении продовольственного кризиса за счёт экспорта зерна и удобрений, однако для этого нужно снять политически мотивированные ограничения, которые ввели страны Запада.