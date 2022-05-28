В Аргентине подтвердили второй случай заболевания оспой обезьян

Министерство здравоохранения Аргентины подтвердило второй случай заболевания обезьяньей оспой в стране.

«Министерство здравоохранения сообщает, что результат теста, взятого у второго человека, у которого подозревали (оспу обезьян. — RT), оказался положительным», — говорится на сайте ведомства.

Сообщается, что заболевшим оказался резидент Испании, который приехал в провинцию Буэнос-Айреса 25 мая.

23 мая в Аргентине выявили первый возможный случай оспы обезьян.

Ранее стало известно, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) располагает сведениями о 92 подтверждённых случаях заболевания оспой обезьян и 28 предполагаемых.