В Аргентине выявили первый возможный случай оспы обезьян

В Аргентине проверяют первый возможный случай заболевания оспой обезьян, сообщает министерство здравоохранения страны.

«Минздрав сообщает о возможном случае оспы обезьян. В городе Буэнос-Айресе сообщили о пациенте, у которого, вероятно, это заболевание», — говорится в сообщении.

Отмечается, что эта информация пока не подтверждена.

Также сообщается, что пациент с подозрительными симптомами вернулся из Испании.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) располагает сведениями о 92 подтверждённых случаях заболевания оспой обезьян и 28 предполагаемых.