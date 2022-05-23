В Аргентине выявили первый возможный случай оспы обезьян

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В Аргентине проверяют первый возможный случай заболевания оспой обезьян, сообщает министерство здравоохранения страны.

«Минздрав сообщает о возможном случае оспы обезьян. В городе Буэнос-Айресе сообщили о пациенте, у которого, вероятно, это заболевание», — говорится в сообщении.

Отмечается, что эта информация пока не подтверждена.

Также сообщается, что пациент с подозрительными симптомами вернулся из Испании.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) располагает сведениями о 92 подтверждённых случаях заболевания оспой обезьян и 28 предполагаемых.

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