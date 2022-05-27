Байден во время выступления сказал, что КНДР «поддержала санкции» против России

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Американский президент Джо Байден в своём выступлении причислил КНДР к странам, которые вместе с другими ввели санкции против России на фоне её операции по защите Донбасса.
Байден во время выступления сказал, что КНДР «поддержала санкции» против России
  • AP
  • © Susan Walsh

«Мог ли кто-то подумать, что, когда я призывал к санкциям против России, то, помимо НАТО, Австралия, Япония, Северная Корея и некоторые из стран АСЕАН поддержат их?» — сказал Байден, выступая перед выпускниками военно-морской академии в Аннаполисе.

При этом в КНДР отмечали, что причиной ситуации на Украине является политика гегемонии США и стран Запада.

В марте журналист The Atlantic Том Николс призвал Байдена внимательнее следить за своими публичными заявлениями, особенно в свете украинского кризиса.

Автор The Wall Street Journal Джеймс Фриман также выразил мнение, что в условиях нынешнего кризиса в отношениях между странами для всех было бы безопаснее, если бы Байден прекратил делать «неподготовленные заявления» на чувствительные темы.

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