Постпред КНДР при ООН назвал причиной ситуации на Украине политику гегемонии Запада

Причиной ситуации на Украине является политика гегемонии США и стран Запада. Об этом заявил в ходе чрезвычайной специальной сессии Генассамблеи ООН постпред КНДР при организации Ким Сон.

«Ключевая причина украинского кризиса полностью лежит в политике гегемонии США и Запада. США и Запад систематически подрывали ситуацию с безопасностью в Европе, игнорируя обоснованные требования России, в то же время продвигая распространение НАТО на восток», — приводит его слова РИА Новости.

Он также напомнил о нарушении суверенитета и территориальной целостности Ирака, Афганистана, Ливии «под предлогом международного мира и безопасности».

Глава российского МИД Сергей Лавров на сессии Совета ООН по правам человека заявил об агрессивном навязывании западными коллегами «так называемого миропорядка, основанного на правилах».

По его словам, «именно политика коллективного Запада во главе с Вашингтоном» привела к нагнетанию обстановки на Украине с 2014 года.