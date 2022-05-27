Лавров: Запад объявил всему русскому миру тотальную войну

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Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Запад объявил всему русскому миру тотальную войну.
Лавров: Запад объявил всему русскому миру тотальную войну
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«Как мы только что отметили, Запад объявил нам, объявил всему русскому миру тотальную войну. Это теперь уже никто не скрывает», — сказал министр на заседании Совета глав российских субъектов при МИД России.

По его словам, доходит уже до абсурда.

«Под запретом классики: Чайковский, Достоевский, Толстой, Пушкин. Гонениям подвергаются и деятели отечественной культуры и искусства, которые сегодня представляют нашу культуру», — отметил он.

Лавров добавил, что данная ситуация будет длиться долго.

Ранее глава российского МИД заявил, что западные страны практикуют против России любые враждебные действия, включая грабёж, — это пещерный русофобский всплеск.

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