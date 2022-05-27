Лавров: Запад объявил всему русскому миру тотальную войну

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Запад объявил всему русскому миру тотальную войну.

«Как мы только что отметили, Запад объявил нам, объявил всему русскому миру тотальную войну. Это теперь уже никто не скрывает», — сказал министр на заседании Совета глав российских субъектов при МИД России.

По его словам, доходит уже до абсурда.

«Под запретом классики: Чайковский, Достоевский, Толстой, Пушкин. Гонениям подвергаются и деятели отечественной культуры и искусства, которые сегодня представляют нашу культуру», — отметил он.

Лавров добавил, что данная ситуация будет длиться долго.

Ранее глава российского МИД заявил, что западные страны практикуют против России любые враждебные действия, включая грабёж, — это пещерный русофобский всплеск.