Лавров заявил о «пещерном всплеске русофобии» в развитых странах

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Западные страны практикуют против России любые враждебные действия, включая грабёж — это пещерный русофобский всплеск, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Лавров заявил о «пещерном всплеске русофобии» в развитых странах
  • РИА Новости

«Что удивляет, так это абсолютно пещерный русофобский всплеск, который произошёл во всех так называемых цивилизованных странах... Правовые нормы просто отброшены, применяется культура отмены всего русского, разрешены любые враждебные действия против нашей страны, включая прямой грабёж», — сказал он.

Ранее глава МИД России в интервью телеканалу Al Arabiya заявил, что Запад украл у российской стороны $300 млрд.

Он подчеркнул, что Москва приняла решение о переводе оплаты газа на рубли для того, чтобы прекратить «бесстыдный грабёж».

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