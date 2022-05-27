AP: на Западе думают об отмене санкций против российских бизнесменов для помощи Украине
«Западные страны изучают вопрос о том, следует ли разрешить бизнесменам из России «откупаться» от санкций и затем использовать получаемые таким образом деньги на восстановление Украины», — говорится в сообщении.
Согласно данным источников, министр финансов Канады Христя Фриланд выдвинула данную идею на встрече министров финансов G7 в Германии на прошлой неделе.
Также сообщается, что украинская сторона знает об этих дискуссиях.
Ранее стало известно, что США не обсуждают возможность снятия санкций с России в обмен на разблокирование поставок сельхозпродукции Украины на мировой рынок.