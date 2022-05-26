Глава Минюста ФРГ предложил использовать замороженные резервы России для помощи Украине

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Глава Министерства юстиции и защиты прав потребителей ФРГ Марко Бушман призвал использовать валютные резервы России, которые были заморожены странами ЕС, для восстановления Украины.
Глава Минюста ФРГ предложил использовать замороженные резервы России для помощи Украине
  • AFP
  • © John MACDOUGALL

«Это был бы необычный шаг, но российское государство нарушает фундаментальные нормы международного права, а также наносит огромный ущерб здоровью и жизни за пределами Украины», — заявил министр в интервью газете Handelsblatt.

Что касается использования замороженных активов россиян, глава Минюста уточнил, что такого рода конфискация должна была бы соответствовать положениям Основного закона и европейского права.

Ранее агентство Reuters сообщило, что страны ЕС заблокировали активы Банка России в размере около €23 млрд. 

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