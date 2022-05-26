Глава Минюста ФРГ предложил использовать замороженные резервы России для помощи Украине

Глава Министерства юстиции и защиты прав потребителей ФРГ Марко Бушман призвал использовать валютные резервы России, которые были заморожены странами ЕС, для восстановления Украины.

«Это был бы необычный шаг, но российское государство нарушает фундаментальные нормы международного права, а также наносит огромный ущерб здоровью и жизни за пределами Украины», — заявил министр в интервью газете Handelsblatt.

Что касается использования замороженных активов россиян, глава Минюста уточнил, что такого рода конфискация должна была бы соответствовать положениям Основного закона и европейского права.

Ранее агентство Reuters сообщило, что страны ЕС заблокировали активы Банка России в размере около €23 млрд.