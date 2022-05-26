Байден и его супруга намерены 29 мая посетить Ювальде, где произошла стрельба в школе

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Президент США Джо Байден и его супруга Джилл Байден 29 мая отправятся в город Ювальде, штат Техас, где ранее произошла резонансная стрельба школе.

«В воскресенье, 29 мая, президент и первая леди отправятся в Ювальде, штат Техас, чтобы разделить скорбь с местным сообществом, которое лишилось 21 человека в результате ужасающей стрельбы в начальной школе», — цитирует заявление американской администрации РИА Новости.

Ранее Байден заявлял о намерении встретиться с семьями погибших в ходе стрельбы в школе в Техасе.

25 мая губернатор штата Техас Грег Эбботт распорядился провести полное расследование стрельбы в школе города Ювальде.

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