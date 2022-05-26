Варшава вслед за другими городами Польши отменяет бесплатный проезд для граждан Украины
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Об этом сообщает РИА Новости.
«С 1 июня варшавский общественный транспорт для граждан Украины будет платным», — гласят объявления в трамваях и автобусах польской столицы.
Как указывает агентство, в Гданьске, Гдыне и Сопоте бесплатный проезд для граждан Украины отменили ещё в конце апреля, а с июля он отменяется в Познани и Люблине.
Ранее сообщалось, что с 1 июня прекращается право украинских беженцев на бесплатный проезд в общественном транспорте польского Кракова.
23 мая польское издание Onet указывало, что в Польше из-за потока украинских беженцев опасаются гуманитарного кризиса и голода.