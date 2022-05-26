Варшава вслед за другими городами Польши отменяет бесплатный проезд для граждан Украины

Короткая ссылка
В Варшаве приняли решение с 1 июня отменить бесплатный проезд общественным транспортом для граждан Украины.
Варшава вслед за другими городами Польши отменяет бесплатный проезд для граждан Украины
  • Gettyimages.ru
  • © Tim E White

Об этом сообщает РИА Новости.

«С 1 июня варшавский общественный транспорт для граждан Украины будет платным», — гласят объявления в трамваях и автобусах польской столицы.

Как указывает агентство, в Гданьске, Гдыне и Сопоте бесплатный проезд для граждан Украины отменили ещё в конце апреля, а с июля он отменяется в Познани и Люблине.

Ранее сообщалось, что с 1 июня прекращается право украинских беженцев на бесплатный проезд в общественном транспорте польского Кракова.

23 мая польское издание Onet указывало, что в Польше из-за потока украинских беженцев опасаются гуманитарного кризиса и голода.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить