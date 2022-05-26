RMF: В Кракове с 1 июня отменят бесплатный проезд для беженцев с Украины

В Кракове с 1 июня прекращается действие права украинских беженцев на бесплатный проезд в общественном транспорте.

Как сообщила радиостанция RMF, такое право временно предоставляли беженцам на время оформления документов, поиска работы, а также прибытия к месту оказания помощи.

Возможность бесплатного проезда беженцы с Украины могли использовать с 24 февраля. До соседних городов из Кракова также можно было добраться без платы за проезд.

Ранее представитель польского правительства по вопросам украинских беженцев, замглавы МВД Польши Павел Шефернакер заявил, что страна израсходовала 95% средств на приём беженцев с Украины.