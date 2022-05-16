Польша израсходовала 95% средств на приём беженцев с Украины

Представитель польского правительства по вопросам украинских беженцев, замглавы МВД Польши Павел Шефернакер заявил, что страна израсходовала 95% средств на приём беженцев с Украины.

Об этом сообщает Польское агентство печати.

По его словам, Польша уже «использовала подавляющее большинство соответствующих средств, 95%».

Шефернакер отметил, что для выделения дополнительных средств украинским беженцам Евросоюзу следует создать специальный фонд, решение о котором должен принять отдельный саммит ЕС.

Ранее газета Le Figaro сообщала, что многие жители Франции, принявшие у себя украинских беженцев, признались, что разочарованы.

В материале приводятся истории нескольких французских семей, которые пожаловались на ухудшение своей жизни после принятия беженцев.