Польша израсходовала 95% средств на приём беженцев с Украины

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Представитель польского правительства по вопросам украинских беженцев, замглавы МВД Польши Павел Шефернакер заявил, что страна израсходовала 95% средств на приём беженцев с Украины.
Польша израсходовала 95% средств на приём беженцев с Украины
  • Gettyimages.ru
  • © Sergei Grits

Об этом сообщает Польское агентство печати.

По его словам, Польша уже «использовала подавляющее большинство соответствующих средств, 95%».

Шефернакер отметил, что для выделения дополнительных средств украинским беженцам Евросоюзу следует создать специальный фонд, решение о котором должен принять отдельный саммит ЕС.

Ранее газета Le Figaro сообщала, что многие жители Франции, принявшие у себя украинских беженцев, признались, что разочарованы.

В материале приводятся истории нескольких французских семей, которые пожаловались на ухудшение своей жизни после принятия беженцев. 

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