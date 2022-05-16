Польша израсходовала 95% средств на приём беженцев с Украины
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Об этом сообщает Польское агентство печати.
По его словам, Польша уже «использовала подавляющее большинство соответствующих средств, 95%».
Шефернакер отметил, что для выделения дополнительных средств украинским беженцам Евросоюзу следует создать специальный фонд, решение о котором должен принять отдельный саммит ЕС.
Ранее газета Le Figaro сообщала, что многие жители Франции, принявшие у себя украинских беженцев, признались, что разочарованы.
В материале приводятся истории нескольких французских семей, которые пожаловались на ухудшение своей жизни после принятия беженцев.