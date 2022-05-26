В Госдепе появится структура China House для координирования политики США в отношении Китая

В Госдепартаменте США будет создана специальная отдельная структура под названием China House, она займётся координированием и реализацией политики в отношении Китая, сообщил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

Речь Блинкена, посвящённую курсу США относительно Китая, распространил Госдеп.

«Я полон решимости предоставить нашему министерству и нашим дипломатам инструменты, необходимые им для решения этой задачи в рамках моей программы модернизации. Это включает в себя создание China House — интегрированной команды в масштабах Госдепартамента, которая будет координировать и реализовывать нашу политику по всем вопросам и регионам», — сказал Блинкен, слова которого приводит РИА Новости.

По его словам, «масштабы и размах вызовов», брошенных Китаем, станут невиданным испытанием для американской дипломатии.

В октябре 2021 года ЦРУ объявило о создании в своей структуре специального центра по противодействию «глобальному вызову» со стороны Китая. Центр миссий, связанных с Китаем, будет заниматься решением «глобальной проблемы, создаваемой Китайской Народной Республикой».

МИД КНР назвал создание в ЦРУ такого центра проявлением менталитета эпохи холодной войны.

По мнению директора американской разведслужбы Уильяма Бёрнса, Китай является главным геополитическим вызовом для США в XXI веке.