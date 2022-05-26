Пекин сообщил об отсутствии планов строить китайскую военную базу на Соломоновых островах

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Сотрудничество Китая и Соломоновых Островов в области безопасности не предусматривает планов по строительству там китайской военной базы, сообщил министр иностранных дел КНР Ван И.
Пекин сообщил об отсутствии планов строить китайскую военную базу на Соломоновых островах
  • AFP
  • © STR

Такое заявление он сделал по итогам встречи с министром иностранных дел и внешней торговли Соломоновых Островов Джереми Манеле в Хониаре.

Слова Ван И приводятся на сайте внешнеполитического ведомства Китая.

«Сотрудничество в сфере безопасности между Китаем и Соломоновыми Островами открытое», — говорится в сообщении.

22 апреля стало известно, что на Соломоновы острова прибыла делегация США, которую возглавил высокопоставленный чиновник из администрации Джо Байдена — Курт Кэмпбелл.

Визит американских официальных лиц был связан с недавним подписанием соглашения между Соломоновыми Островами и Китаем в сфере безопасности.

Как отметил австралийский премьер Скотт Моррисон, возведение Китаем военной базы на Соломоновых островах станет для Канберры и Вашингтона красной линией.

При этом в МИД Китая подчеркнули, что сообщения о «китайской военной базе» на Соломоновых островах являются дезинформацией.

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