Axios: власти Израиля отказались одобрять поставку Украине противотанковых ракет Spike

Израиль отказался одобрить поставку на Украину противотанковых ракетных комплексов Spike, производящихся на израильском заводе в Берлине. Об этом сообщает портал Axios.

Отмечается, что данный вопрос обсуждался в ходе визита в Вашингтон генерального директора минобороны Израиля Амира Эшеля. В ходе переговоров с замминистра обороны США Колином Калом он заявил о нежелании Израиля одобрять передачу Украине ПТРК Spike. Эшель отметил намерение Израиля поставлять Киеву только нелетальное военное оборудование. Ранее председатель Объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что американская сторона вместе с партнёрами передала украинским военным 60 тыс. противотанковых и 25 тыс. зенитных комплексов.