Daily Mail: в Великобритании отмечен всплеск магазинных краж

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В Великобритании отмечается бум магазинных краж.
Daily Mail: в Великобритании отмечен всплеск магазинных краж
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Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на руководителей супермаркетов.

Количество краж резко возросло с начала года. Оно продолжает увеличиваться после скачка цен, вызванного украинским конфликтом, «из-за которого многие британцы едва сводят концы с концами», утверждает издание.

Подробнее — в материале ИноТВ.

Ранее российский посол в Лондоне Андрей Келин охарактеризовал нынешнюю экономическую ситуацию в Великобритании как «хуже некуда».

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