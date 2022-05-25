Daily Mail: в Великобритании отмечен всплеск магазинных краж

В Великобритании отмечается бум магазинных краж.

Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на руководителей супермаркетов.

Количество краж резко возросло с начала года. Оно продолжает увеличиваться после скачка цен, вызванного украинским конфликтом, «из-за которого многие британцы едва сводят концы с концами», утверждает издание.

Подробнее — в материале ИноТВ.

Ранее российский посол в Лондоне Андрей Келин охарактеризовал нынешнюю экономическую ситуацию в Великобритании как «хуже некуда».