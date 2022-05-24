Посол России заявил, что экономическая ситуация в Британии «хуже некуда»
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«С экономикой (ситуация) хуже некуда», — цитирует его ТАСС.
Посол обратил внимание на то, что в британских СМИ каждый день появляются новые экономические статьи.
По его мнению, на экономику Великобритании оказывают влияние несколько факторов, в том числе брексит и пандемия.
«Правительство, политики здесь занимаются Украиной, а [в отношении] остального вот только-только начинается движение, когда премьер-министр несколько начал переключать своё внимание на экономику», — сказал Келин.
Ранее газета The Times писала, что повышение мировых цен на топливо привело к рекордным за последние 40 лет показателям инфляции в Великобритании.