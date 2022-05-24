Посол России заявил, что экономическая ситуация в Британии «хуже некуда»

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Российский посол в Лондоне Андрей Келин в эфире телеканала «Россия 24» охарактеризовал нынешнюю экономическую ситуацию в Великобритании как «хуже некуда».
Посол России заявил, что экономическая ситуация в Британии «хуже некуда»
  • Gettyimages.ru
  • © John Keeble

«С экономикой (ситуация) хуже некуда», — цитирует его ТАСС. 

Посол обратил внимание на то, что в британских СМИ каждый день появляются новые экономические статьи. 

По его мнению, на экономику Великобритании оказывают влияние несколько факторов, в том числе брексит и пандемия. 

«Правительство, политики здесь занимаются Украиной, а [в отношении] остального вот только-только начинается движение, когда премьер-министр несколько начал переключать своё внимание на экономику», — сказал Келин.

Ранее газета The Times писала, что повышение мировых цен на топливо привело к рекордным за последние 40 лет показателям инфляции в Великобритании.

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