Посол России заявил, что экономическая ситуация в Британии «хуже некуда»

Российский посол в Лондоне Андрей Келин в эфире телеканала «Россия 24» охарактеризовал нынешнюю экономическую ситуацию в Великобритании как «хуже некуда».

«С экономикой (ситуация) хуже некуда», — цитирует его ТАСС.

Посол обратил внимание на то, что в британских СМИ каждый день появляются новые экономические статьи.

По его мнению, на экономику Великобритании оказывают влияние несколько факторов, в том числе брексит и пандемия.

«Правительство, политики здесь занимаются Украиной, а [в отношении] остального вот только-только начинается движение, когда премьер-министр несколько начал переключать своё внимание на экономику», — сказал Келин.

Ранее газета The Times писала, что повышение мировых цен на топливо привело к рекордным за последние 40 лет показателям инфляции в Великобритании.