Times: в Британии резкий рост цен на энергоносители спровоцировал рекордную инфляцию

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Повышение мировых цен на топливо привело рекордным за последние 40 лет показателям инфляции в Великобритании. Об этом сообщает газета The Times.

«Примерно три четверти прироста годового уровня (инфляции) в этом месяце приходится на счета за коммунальные услуги», — заявил главный экономист ONS Грант Фитцнер.

За апрель стоимость коммунальных услуг в Британии выросла в среднем на £700. 

По данным Национальной статистической службы (ONS), в апреле инфляция в стране достигла 9%, что стало самым высоким значением с 1982 года.

По прогнозам Банка Англии, осенью пик инфляции превысит 10,2%.

Подробнее — в переводе материала ИноТВ.

Ранее Sky News сообщал, что в Великобритании из-за роста цен 65% населения перестали включать отопление.

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