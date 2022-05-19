Times: в Британии резкий рост цен на энергоносители спровоцировал рекордную инфляцию
«Примерно три четверти прироста годового уровня (инфляции) в этом месяце приходится на счета за коммунальные услуги», — заявил главный экономист ONS Грант Фитцнер.
За апрель стоимость коммунальных услуг в Британии выросла в среднем на £700.
По данным Национальной статистической службы (ONS), в апреле инфляция в стране достигла 9%, что стало самым высоким значением с 1982 года.
По прогнозам Банка Англии, осенью пик инфляции превысит 10,2%.
Подробнее — в переводе материала ИноТВ.
Ранее Sky News сообщал, что в Великобритании из-за роста цен 65% населения перестали включать отопление.