Sky News: в Великобритании из-за роста цен 65% населения перестали включать отопление

В Великобритании в связи с ростом цен 65% населения перестали включать отопление.

Об этом свидетельствуют данные опроса, говорится в сообщении на сайте Sky News.

Отмечается, что респондентов попросили рассказать, какие меры они принимали с начала года на фоне роста цен.

Согласно результатам, 52% опрошенных стали меньше есть вне дома и тратить на развлечения, 44% — меньше использовать личный транспорт, а 27% респондентов сообщили, что начали пропускать приём пищи.

Уточняется, что в опросе принял участие 2061 человек.

Ранее бывший руководитель крупной британской торговой сети Sainsbury's Джастин Кинг предупредил жителей Великобритании о конце эры «дешёвой еды».