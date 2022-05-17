Sky News: в Великобритании из-за роста цен 65% населения перестали включать отопление
- AP
- © Alastair Grant
Об этом свидетельствуют данные опроса, говорится в сообщении на сайте Sky News.
Отмечается, что респондентов попросили рассказать, какие меры они принимали с начала года на фоне роста цен.
Согласно результатам, 52% опрошенных стали меньше есть вне дома и тратить на развлечения, 44% — меньше использовать личный транспорт, а 27% респондентов сообщили, что начали пропускать приём пищи.
Уточняется, что в опросе принял участие 2061 человек.
Ранее бывший руководитель крупной британской торговой сети Sainsbury's Джастин Кинг предупредил жителей Великобритании о конце эры «дешёвой еды».