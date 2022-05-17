Sky News: в Великобритании из-за роста цен 65% населения перестали включать отопление

Короткая ссылка
В Великобритании в связи с ростом цен 65% населения перестали включать отопление.
Sky News: в Великобритании из-за роста цен 65% населения перестали включать отопление
  • AP
  • © Alastair Grant

Об этом свидетельствуют данные опроса, говорится в сообщении на сайте Sky News.

Отмечается, что респондентов попросили рассказать, какие меры они принимали с начала года на фоне роста цен. 

Согласно результатам, 52% опрошенных стали меньше есть вне дома и тратить на развлечения, 44% — меньше использовать личный транспорт, а 27% респондентов сообщили, что начали пропускать приём пищи.

Уточняется, что в опросе принял участие 2061 человек. 

Ранее бывший руководитель крупной британской торговой сети Sainsbury's Джастин Кинг предупредил жителей Великобритании о конце эры «дешёвой еды».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить