The Telegraph: слова Байдена о готовности США защищать Тайвань являются ошибкой

Издание The Telegraph назвало ошибкой слова американского президента Джо Байдена о готовности Соединённых Штатов участвовать в защите Тайваня.

Авторы статьи отметили, что Соединённые Штаты «никогда не брали на себя обязательств» по защите Тайваня.

Они также напомнили, что подобное решение должно быть принято с согласия конгресса.

Джо Байдену во время его выступления в Токио задали вопрос, готовы ли США к вмешательству в ситуацию вокруг Тайваня в случае конфликта. Американский лидер ответил утвердительно.

После этого МИД Китая выразил протест США в связи с заявлением Байдена.

Там напомнили, что Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая.

Бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер призвал власти Соединённых Штатов избегать столкновения с Китаем из-за Тайваня.