Политолог Почта: США уничтожают глобальные тенденции, которые сами создавали долгие годы

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Дарья Ускова
Профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта в беседе с RT прокомментировал призыв министра торговли США Джины Раймондо надолго лишить Россию преимуществ от участия в мировой экономике.
Политолог Почта: США уничтожают глобальные тенденции, которые сами создавали долгие годы
  • Министр торговли США Джина Раймондо
  • Gettyimages.ru
  • © Tom Williams

«США уничтожают глобальные тенденции, которые они сами создавали многие годы: и МВФ, и ВТО... Люди пилят сук, на котором сидят, и делают вид, что это создаст какую-то новую структуру», — пояснил Почта.

Он отметил, что при разрушении существующих структур и исключении из них сильных геополитических игроков не существует альтернативных им.

«Это какое-то безумие, уничтожение всех тех начал, на которых основывался мир после окончания холодной войны. Неслучайно в США появляются утверждения, что Байден просто уничтожает Соединённые Штаты и место США в мире», — добавил специалист.

Ранее министр торговли США призвала надолго лишить Россию преимуществ от участия в мировой экономике.

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