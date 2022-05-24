Политолог Почта: США уничтожают глобальные тенденции, которые сами создавали долгие годы

Профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта в беседе с RT прокомментировал призыв министра торговли США Джины Раймондо надолго лишить Россию преимуществ от участия в мировой экономике.

«США уничтожают глобальные тенденции, которые они сами создавали многие годы: и МВФ, и ВТО... Люди пилят сук, на котором сидят, и делают вид, что это создаст какую-то новую структуру», — пояснил Почта.

Он отметил, что при разрушении существующих структур и исключении из них сильных геополитических игроков не существует альтернативных им.

«Это какое-то безумие, уничтожение всех тех начал, на которых основывался мир после окончания холодной войны. Неслучайно в США появляются утверждения, что Байден просто уничтожает Соединённые Штаты и место США в мире», — добавил специалист.

Ранее министр торговли США призвала надолго лишить Россию преимуществ от участия в мировой экономике.