Министр торговли США призвала надолго лишить Россию преимуществ от участия в мировой экономике

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Министр торговли США Джина Раймондо в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме призвала надолго лишить Россию преимуществ от участия в мировой экономике.
Министр торговли США призвала надолго лишить Россию преимуществ от участия в мировой экономике
  • AP
  • © Kevin Wolf

По её словам, американский президент Джо Байден в полной мере привержен тому, что «Россия должна заплатить серьёзную цену в долгосрочной перспективе».

«Они должны быть на долгое время лишены преимуществ, которые даёт мировая экономика, мировой экономический порядок», — цитирует ТАСС Раймондо.

Министр добавила, что экспортные ограничения «не исчезнут в ближайшее время».

Ранее глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил, что вводимые Западом антироссийские санкции дестабилизируют ситуацию во всей мировой экономике.

Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что антироссийские санкции являются попыткой сохранить иллюзию доминирования США и всего Запада в мире.

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