Министр торговли США призвала надолго лишить Россию преимуществ от участия в мировой экономике

Министр торговли США Джина Раймондо в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме призвала надолго лишить Россию преимуществ от участия в мировой экономике.

По её словам, американский президент Джо Байден в полной мере привержен тому, что «Россия должна заплатить серьёзную цену в долгосрочной перспективе».

«Они должны быть на долгое время лишены преимуществ, которые даёт мировая экономика, мировой экономический порядок», — цитирует ТАСС Раймондо.

Министр добавила, что экспортные ограничения «не исчезнут в ближайшее время».

Ранее глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил, что вводимые Западом антироссийские санкции дестабилизируют ситуацию во всей мировой экономике.

Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что антироссийские санкции являются попыткой сохранить иллюзию доминирования США и всего Запада в мире.