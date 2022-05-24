Министр торговли США призвала надолго лишить Россию преимуществ от участия в мировой экономике
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- © Kevin Wolf
По её словам, американский президент Джо Байден в полной мере привержен тому, что «Россия должна заплатить серьёзную цену в долгосрочной перспективе».
«Они должны быть на долгое время лишены преимуществ, которые даёт мировая экономика, мировой экономический порядок», — цитирует ТАСС Раймондо.
Министр добавила, что экспортные ограничения «не исчезнут в ближайшее время».
Ранее глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил, что вводимые Западом антироссийские санкции дестабилизируют ситуацию во всей мировой экономике.
Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что антироссийские санкции являются попыткой сохранить иллюзию доминирования США и всего Запада в мире.