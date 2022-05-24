«Российский бизнес адаптируется»: Путин — об изменениях в экономике

Владимир Путин провёл совещание по вопросам развития транспорта. В частности, состоялся обмен мнениями по развитию инфраструктуры и ряда транспортных проектов. RT вёл трансляцию.