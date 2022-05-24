США и Еврокомиссия призвали к «решительному» сокращению импорта энергоресурсов из России
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«Еврокомиссия и Соединённые Штаты понимают необходимость принятия решительных мер по сокращению импорта энергоносителей из России», — говорится в заявлении.
В нём также утверждается, что по всей Европе «прилагаются усилия по диверсификации поставок и снижению зависимости от российского газа».
Как ранее отметил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, Соединённые Штаты готовы «впиться зубами» в энергетический рынок Европы.
Как отмечали в МИД России, США пытаются оккупировать часть рынка энергоресурсов Европы, используя созданную самими американцами политическую конъюнктуру в регионе. В Москве отметили, что США не в состоянии даже частично покрыть объёмы поставок энергоресурсов, которые осуществляет странам ЕС Россия.
Президент России Владимир Путин также отмечал, что поставки энергоносителей из Соединённых Штатов в Европу неизбежно отразятся на всей мировой экономике, они будут стоить в разы дороже, чем из России.