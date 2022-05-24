DWN: санкции Запада не смогли сломить Россию

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Санкции Запада не смогли сломить российскую экономику, пишет немецкое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Отмечается, что прогнозы аналитиков о полном обвале рубля и рецессии оказались ошибочными.

Издание называет причиной такой ситуации высокую готовность России к экономическому противостоянию.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий признал, что «Россия, к сожалению, неплохо справляется с санкциями».

Как писал британский журнал The Economist, российская экономика демонстрирует устойчивость, несмотря на беспрецедентные санкции со стороны Запада. По мнению издания, меры валютного контроля и высокая ключевая ставка ЦБ позволили укрепить рубль до показателей, которые можно было наблюдать перед началом операции по защите Донбасса.

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