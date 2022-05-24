DWN: санкции Запада не смогли сломить Россию
Отмечается, что прогнозы аналитиков о полном обвале рубля и рецессии оказались ошибочными.
Издание называет причиной такой ситуации высокую готовность России к экономическому противостоянию.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий признал, что «Россия, к сожалению, неплохо справляется с санкциями».
Как писал британский журнал The Economist, российская экономика демонстрирует устойчивость, несмотря на беспрецедентные санкции со стороны Запада. По мнению издания, меры валютного контроля и высокая ключевая ставка ЦБ позволили укрепить рубль до показателей, которые можно было наблюдать перед началом операции по защите Донбасса.