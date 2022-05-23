Захарова назвала казусом суверенитета намерение Киева дать особый статус гражданам Польши

Намерение киевских властей предоставить особый статус гражданам Польши на Украине является казусом суверенитета. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о намерении внести в Верховную раду законопроект, который установит особый правовой статус для граждан Польши на территории страны.

«Казус суверенитета, иначе не скажешь», — написала Захарова в Telegram.

Она добавила, что основной вопрос для киевских властей — не как сохранить суверенитет Украины, а кому его отдать.

В апреле директор СВР Сергей Нарышкин сообщил, что США и Польша прорабатывают планы установления контроля Варшавы над её «историческими владениями» на Украине.

В ведомстве отметили, что это заявление основано на разведданных из нескольких надёжных источников.