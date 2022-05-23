Захарова назвала казусом суверенитета намерение Киева дать особый статус гражданам Польши
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Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о намерении внести в Верховную раду законопроект, который установит особый правовой статус для граждан Польши на территории страны.
«Казус суверенитета, иначе не скажешь», — написала Захарова в Telegram.
Она добавила, что основной вопрос для киевских властей — не как сохранить суверенитет Украины, а кому его отдать.
В апреле директор СВР Сергей Нарышкин сообщил, что США и Польша прорабатывают планы установления контроля Варшавы над её «историческими владениями» на Украине.
В ведомстве отметили, что это заявление основано на разведданных из нескольких надёжных источников.