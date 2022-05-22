Журналист из Южной Америки заявил, что США и НАТО спонсируют фейки о спецоперации России

США и НАТО финансируют распространение через западные СМИ фейков о спецоперации России на Украине, заявил южноамериканский журналист Рикардо Санчес Серра.

Его выступление опубликовано на сайте Федерации журналистов Перу (Federación de Periodistas del Perú).

Серра акцентировал внимание на том, что жителям западного мира «промыли мозги» ложью, из-за чего теперь они не могут отличить правду от вымысла.

«Оказалось, что здания, которые якобы разрушили россияне в Киеве, на самом деле были сняты в секторе Газа. Разрушения в Донбассе приписали России, а на самом деле в них попала украинская ракета «Точка-У», — сказал он.

Журналист напомнил, что многие люди поверили европейским репортажам о бомбардировках украинских городов ВС России, а потом оказалось, что западные СМИ показали кадры из компьютерной игры.

«Стоит отметить, что большая часть антироссийской пропаганды исходит от влиятельной английской маркетинговой компании PR Network, которая снабжает западные СМИ контентом против России и в пользу Киева. Компанию финансируют НАТО и США», — заключил Серра.

Пресс-секретарь постпредства России при ООН Фёдор Стржижовский в ходе заседания комитета организации по информации ранее указал на фейки Запада по спецоперации на Украине.

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что в Николаевке украинские националисты и военные для дискредитации российских ВС устроили артобстрел жилых домов, в результате чего погибли и были ранены мирные жители.