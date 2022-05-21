Минобороны: украинские боевики для дискредитации ВС России обстреляли дома в Николаевке

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Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что в Николаевке украинские националисты и военные для дискредитации российских ВС устроили артобстрел жилых домов, в результате чего погибли и были ранены мирные жители.
Минобороны: украинские боевики для дискредитации ВС России обстреляли дома в Николаевке
  • РИА Новости

«В населённом пункте Николаевка Луганской Народной Республики киевским режимом проведена очередная изощрённая акция в целях дискредитации Вооружённых сил России перед мировой общественностью. В ходе провокации боевики националистических батальонов и военнослужащие ВСУ обстреляли жилые дома из артиллерийских орудий, в результате чего имеются погибшие и раненые среди мирного населения», — сказал он.

По словам Мизинцева, репортёры The New York Times и украинские журналисты, сопровождающие националистов, снимали данную провокацию.

«Заранее предупреждаем так называемый цивилизованный Запад, что этот и другие фейки со стороны киевских властей о якобы «бесчинствах русских» в ближайшее время планируется широко распространить в СМИ и на интернет-ресурсах», — отметил он.

Ранее Мизинцев сообщил, что военнослужащие Украины готовят провокацию в Константиновке Донецкой области по «бучинскому» сценарию.

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