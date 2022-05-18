«Пропаганда, основанная на лжи»: в МИД назвали враньём слова Зеленского об украинских военных на «Азовстали»

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Роман Шимаев
Слова президента Украины Владимира Зеленского о выходе украинских боевиков с «Азовстали» в Мариуполе — враньё и пропаганда, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что Киев выдал вывод своих военных за собственную гуманитарную операцию, тогда как российская сторона ещё несколько недель назад предлагала им сдаться. 17 мая в Минобороны РФ сообщили, что 265 украинских боевиков сложили оружие на «Азовстали»
«Пропаганда, основанная на лжи»: в МИД назвали враньём слова Зеленского об украинских военных на «Азовстали»
  • РИА Новости
  • © Алексей Куденко
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  • 18 мая 2022

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала пропагандой и враньём оценки Владимиром Зеленским сдачи в плен украинских военных на «Азовстали» в Мариуполе.

    «Ровно таким заявлениями они демонстрируют свою ложь и пропаганду и пропаганду, основанную на лжи, которую они применяли все это время. Это настолько демонстративно и показательно, что оно работает против них в первую очередь. Выдавать выход людей, который был предложен Россией на протяжении нескольких недель, за свою спецоперацию гуманитарного характера — это показывает всему миру, как научились врать за последние много лет под руководством в первую очередь американских и в целом натовских специалистов», — сказала она в эфире радио Sputnik.

  • Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что в ближайшие дни состоится заседание контактной группы России, Украины, Турции и ООН по гуманитарным вопросам.

    «Существует предложенная Генеральным секретарём ООН контактная группа по гуманитарным вопросам, включающая ООН, Турцию, Россию и Украину. Мы планируем провести заседание на техническом уровне в ближайшие дни», — цитирует его РИА Новости.

  • Министерство обороны России опубликовало видео работы самоходных гаубиц «Мста-С» и «Акация-М» ВС РФ по бронетехнике и позициям националистов.

  • Украина вывозит в Европу резервы своего зерна, несмотря на угрозу его дефицита в стране, сообщает РИА Новости со ссылкой на бывшего сотрудника одесской морской гавани.

    По его словам, под давлением ЕС разработаны маршруты поставок зерна из хранилищ Одессы через порты Рени и Измаил.

    «Помимо пшеницы, со второй половины апреля активно начали вывозить контейнеры с товарами, которых было там больше 10 тыс. В марте киевские власти дали указание изъять все продовольственные грузы, которые находились в морском торговом порту», — добавил он.

  • Китайское издание «Хуаньцю шибао» оценило планы Финляндии и Швеции вступить в НАТО, охарактеризовав подобное развитие событий как «новую волну безумия» альянса.

    По мнению авторов статьи, разбираться с последствиями расширения НАТО «придётся долго».

  • Литва, Латвия, Эстония и Польша попросили Североатлантический альянс развернуть больше сил на их территории из-за якобы возможной угрозы со стороны России, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на документы НАТО.

    «Страны Прибалтики и Польша требуют значительного расширения военного присутствия на своей территории и новых возможностей, таких как средства противовоздушной обороны, которые помогли бы значительно затруднить потенциальное вторжение России», — говорится в материале.

  • Украина стала крупнейшим получателем военной помощи от США, обойдя Израиль, пишет The Washington Post.

    По данным издания, Вашингтон направил Киеву около $2,7 млрд военной помощи с 2014 по 2021 год, а с начала спецоперации РФ — $3,8 млрд.

    При этом Израиль в 2020 финансовом году получил от США $3,3 млрд военной помощи.

  • Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило о трёх обстрелах населённого пункта Первомайск в ЛНР за сутки.

    В результате обстрелов повреждён жилой дом.

  • Посольство США в Москве готово выделить до $250 тыс. на каждый из проектов в рамках программы, направленной на «укрепление связей и взаимопонимания» между американскими и российскими гражданами. С соответствующим уведомлением ознакомился RT.

    В посольстве отмечают, что в текущей ситуации разрыв контактов со всеми россиянами «не отвечает долгосрочным интересам Соединённых Штатов».

    Приоритетными будут считаться инициативы, которые направлены в том числе на расширение доступа к информации и повышение медиаграмотности российского народа, а также проекты, способствующие «пониманию американских ценностей демократии, свободы выражения мнений и открытости общества».

  • Бывший сотрудник ЦРУ Пол Пиллар в статье издания The National Interest предупредил о негативных последствиях нового противостояния США и России.

    «По сути дела, Соединённые Штаты объявили новую холодную войну России», — заявил он.

    По его мнению, новое противостояние наносит ущерб международной безопасности и усложняет урегулирование украинского кризиса.

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