«Пропаганда, основанная на лжи»: в МИД назвали враньём слова Зеленского об украинских военных на «Азовстали»
- РИА Новости
- © Алексей Куденко
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18 мая 2022
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала пропагандой и враньём оценки Владимиром Зеленским сдачи в плен украинских военных на «Азовстали» в Мариуполе.
«Ровно таким заявлениями они демонстрируют свою ложь и пропаганду и пропаганду, основанную на лжи, которую они применяли все это время. Это настолько демонстративно и показательно, что оно работает против них в первую очередь. Выдавать выход людей, который был предложен Россией на протяжении нескольких недель, за свою спецоперацию гуманитарного характера — это показывает всему миру, как научились врать за последние много лет под руководством в первую очередь американских и в целом натовских специалистов», — сказала она в эфире радио Sputnik.
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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что в ближайшие дни состоится заседание контактной группы России, Украины, Турции и ООН по гуманитарным вопросам.
«Существует предложенная Генеральным секретарём ООН контактная группа по гуманитарным вопросам, включающая ООН, Турцию, Россию и Украину. Мы планируем провести заседание на техническом уровне в ближайшие дни», — цитирует его РИА Новости.
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По его словам, под давлением ЕС разработаны маршруты поставок зерна из хранилищ Одессы через порты Рени и Измаил.
«Помимо пшеницы, со второй половины апреля активно начали вывозить контейнеры с товарами, которых было там больше 10 тыс. В марте киевские власти дали указание изъять все продовольственные грузы, которые находились в морском торговом порту», — добавил он.
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Китайское издание «Хуаньцю шибао» оценило планы Финляндии и Швеции вступить в НАТО, охарактеризовав подобное развитие событий как «новую волну безумия» альянса.
По мнению авторов статьи, разбираться с последствиями расширения НАТО «придётся долго».
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При этом Израиль в 2020 финансовом году получил от США $3,3 млрд военной помощи.
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В посольстве отмечают, что в текущей ситуации разрыв контактов со всеми россиянами «не отвечает долгосрочным интересам Соединённых Штатов».
Приоритетными будут считаться инициативы, которые направлены в том числе на расширение доступа к информации и повышение медиаграмотности российского народа, а также проекты, способствующие «пониманию американских ценностей демократии, свободы выражения мнений и открытости общества».
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По его мнению, новое противостояние наносит ущерб международной безопасности и усложняет урегулирование украинского кризиса.