«Пропаганда, основанная на лжи»: в МИД назвали враньём слова Зеленского об украинских военных на «Азовстали»

Слова президента Украины Владимира Зеленского о выходе украинских боевиков с «Азовстали» в Мариуполе — враньё и пропаганда, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что Киев выдал вывод своих военных за собственную гуманитарную операцию, тогда как российская сторона ещё несколько недель назад предлагала им сдаться. 17 мая в Минобороны РФ сообщили, что 265 украинских боевиков сложили оружие на «Азовстали»