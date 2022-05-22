Власти Испании смягчили правила для въезда в страну

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Власти Испании с 21 мая смягчили правила въезда на территорию государства для непривитых от COVID-19 путешественников из стран, не состоящих в ЕС.

Как сообщает La Informacion, при пересечении границы туристам достаточно будет предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный не менее, чем за 72 часа до прилёта или антиген не старше суток.

«Отличные новости — новая фаза пандемии позволяет ослабить требования к здоровью граждан при въезде в Испанию... Туристам из-за пределов Европы будет легче посетить страну в высокий сезон», — заявила министр промышленности, торговли и туризма королевства Рейес Марото.

С 3 мая власти Сербии отменили ковид-ограничения на въезд в республику.

Отмечается, что решение было принято в связи с улучшением эпидемиологической обстановки и не означает конец пандемии.

В феврале президент Доминиканской Республики Луис Абинадер объявил о снятии всех ограничений по коронавирусу в стране.

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