В Доминикане отменили ограничения по коронавирусу

Президент Доминиканской Республики Луис Абинадер объявил о снятии всех ограничений по коронавирусу в стране.

«Сообщаю, что с сегодняшнего дня все ограничительные меры, введённые из-за COVID-19, отменены. Такие меры, как использование маски, необходимость предъявления сертификата о вакцинации для доступа во все места или ограничения в общественных местах, сегодня являются личной ответственностью каждого из нас», — приводит РИА Новости его слова.

Абинадер добавил, что страна после долгой борьбы с вирусом начала восстанавливать свою свободу.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон анонсировал въезд без ПЦР-тестов в страну для привитых от коронавируса путешественников.