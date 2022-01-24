Джонсон анонсировал отмену ПЦР-тестов в Великобританию для привитых

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон анонсировал въезд без ПЦР-тестов в Великобитанию для привитых от коронавируса путешественников, сообщает Sky News.
Джонсон анонсировал отмену ПЦР-тестов в Великобританию для привитых
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Премьер-министр отметил, что число случаев инфицирования «омикроном» в стране продолжает снижаться.

«Мы хотим показать, что страна открыта для бизнеса, открыта для путешественников. Вы увидите изменения, люди будут приезжать без необходимости делать тест, если они полностью вакцинированы, если они дважды вакцинированы», — заявил Джонсон.

Ранее он объявил о решении отменить в стране масочный режим и ряд других мер, введённых из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Бывший главный санитарный врач России, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал отмену антикоронавирусных ограничений в Великобритании.

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