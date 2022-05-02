Власти Сербии отменили ковид-ограничения на въезд в республику с 3 мая

Принятые ранее в связи с коронавирусом ограничения на въезд в Сербию отменяются с 3 мая.

«Начиная с полуночи 3 мая 2022 года, все меры контроля и ограничения в связи с инфекционным заболеванием COVID-19 на въезд в Республику Сербия отменяются как для граждан страны, так и для иностранных граждан», — говорится в сообщении национального телевидения страны РТС.

Решение было принято в связи с улучшением эпидемиологической обстановки и не означает конец пандемии.

В феврале президент Доминиканской Республики Луис Абинадер объявил о снятии всех ограничений по коронавирусу в стране.