Вучич: более четверти населения мира столкнутся с продовольственной проблемой

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Более четверти населения мира могут столкнуться с продовольственной проблемой из-за ситуации на Украине. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.
Вучич: более четверти населения мира столкнутся с продовольственной проблемой
  • AP

«Если не изменится что-то вокруг конфликта на востоке Европы, то значительную часть мира, более четверти мира, ждут значительные проблемы в поисках элементарных объёмов продовольствия, что вызовет новые проблемы на мировом уровне — от проблем безопасности до всех остальных, когда люди борются за своё выживание», — приводит его слова ТАСС.

Орбан также призвал готовиться к трудной зиме.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что политизация энергетического сотрудничества способствовала кризису продовольствия.

8 мая министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце предупредила о возможности сильнейшего со времён Второй мировой войны голода в мире.

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