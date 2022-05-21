Пушков назвал причиной глобального кризиса позицию Запада по гарантиям безопасности

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Российский сенатор Алексей Пушков назвал причиной глобального продовольственного и энергетического кризиса позицию Запада по предложенным Россией гарантиям безопасности.

По мнению сенатора, существенное влияние на мировую экономику также оказали антироссийские санкции.

«Надо было дать гарантии безопасности России, а не пытаться душить её санкциями. И не было бы никакого кризиса — ни энергетического, ни пшеничного», — написал Пушков в своём Telegram.

Он отметил, что к ошибочным оценкам ситуации привело стремление Запада к однополярности. 

«Глобализация — это взаимозависимость, а не только зависимость остального мира от Запада. А теперь с удивлением это обнаруживают», — добавил сенатор.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя ранее заявил, что политизация энергетического сотрудничества способствовала кризису продовольствия.

8 мая министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Свенья Шульце предупредила о возможности сильнейшего со времён Второй мировой войны голода в мире.

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