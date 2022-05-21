В Пентагоне опровергли разработку США планов по уничтожению Черноморского флота России
«Могу с определённостью вам сказать, что это не правда», — цитирует его РИА Новости.
Ранее советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил в своём Twitter о том, что США якобы готовят план по уничтожению российского Черноморского флота. Также он написал об обсуждении поставок «мощного противокорабельного оружия».
В марте официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что Соединённые Штаты вывели свои военно-морские силы из Черноморского региона из-за ситуации вокруг Украины.
Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что угроза дрейфующих украинских мин в Чёрном море всё ещё сохраняется.
По информации Минобороны России, ВМС Украины с 25 февраля по 4 марта поставили в Азовском и Чёрном морях 420 якорных мин.