В Пентагоне опровергли разработку США планов по уничтожению Черноморского флота России

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби опроверг сообщения о том, что в США якобы ведут разработку плана уничтожения Черноморского флота России.

«Могу с определённостью вам сказать, что это не правда», — цитирует его РИА Новости.

Ранее советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил в своём Twitter о том, что США якобы готовят план по уничтожению российского Черноморского флота. Также он написал об обсуждении поставок «мощного противокорабельного оружия».

В марте официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что Соединённые Штаты вывели свои военно-морские силы из Черноморского региона из-за ситуации вокруг Украины.

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что угроза дрейфующих украинских мин в Чёрном море всё ещё сохраняется.

По информации Минобороны России, ВМС Украины с 25 февраля по 4 марта поставили в Азовском и Чёрном морях 420 якорных мин.