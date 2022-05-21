В Великобритании понизили уровень угрозы от коронавируса

Власти Великобритании понизили уровень угрозы, которая исходит от коронавируса, с четвёртого уровня до третьего.

«В свете рекомендаций Агентства по безопасности в области здравоохранения Соединённого Королевства мы, главные санитарные врачи [различных частей Соединённого Королевства] и главный врач Национальной службы здравоохранения Англии, согласились с тем, что уровень угрозы следует снизить с четвёртого уровня до третьего», — цитирует ТАСС заявление главных санитарных врачей Англии, Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии.

При этом врачи предупреждают о возможном росте числа заболевших за счёт распространения новых штаммов.

Ранее общее число зарегистрированных случаев коронавируса в мире, по данным на утро 13 мая, составило 520 млн 120 тыс. 313.