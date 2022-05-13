Число зарегистрированных случаев коронавируса в мире превысило 520 млн
- AP
Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса COVID-19 в мире скончались 6 млн 260 тыс. 305 человек.
В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия и Великобритания.
В апреле Минздрав России зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от COVID-19.
Иммунолог и аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН рассказал о возможных последствиях перенесённого коронавируса.