Число зарегистрированных случаев коронавируса в мире превысило 520 млн

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Общее число зарегистрированных случаев коронавируса в мире, по данным на утро 13 мая, составило 520 млн 120 тыс. 313.
Число зарегистрированных случаев коронавируса в мире превысило 520 млн
  • AP

Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса COVID-19 в мире скончались 6 млн 260 тыс. 305 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия и Великобритания.

В апреле Минздрав России зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от COVID-19.

Иммунолог и аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН рассказал о возможных последствиях перенесённого коронавируса.

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