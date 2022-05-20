Экономист Масленников прокомментировал заявление G7 о планах изолировать Россию от мировой экономики

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Полина Полетаева
Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в беседе с RT прокомментировал обещание глав минфинов стран G7 продолжить «изолировать Россию и Белоруссию» от мировой экономики в ответ на российскую операцию по защите населения Донбасса.
Экономист Масленников прокомментировал заявление G7 о планах изолировать Россию от мировой экономики
  • AFP
  • © Marcus Brandt / POOL

По мнению экономиста, желание нанести максимальный ущерб экономике России стало «стратегическим курсом», поэтому в данном заявлении нет ничего удивительного.

Он также отметил, что с помощью такого высказывания закрываются некоторые разногласия внутри самой G7.

«Ведь по ряду принципиальных моментов в усилении санкционного давления пока ещё достичь договорённостей однозначно не удалось. В частности, глава Минфина США Джанет Йеллен высказалась о том, что пока не удалось прийти к общему знаменателю по ограничениям или эмбарго поставок нефти из России. Страны ЕС пока не могут между собой договориться, в том числе и в рамках самой G7, об установлении потолка цены на российский газ... Хоть намерение и было высказано, далеко не у всех получится его поддержать», — добавил Масленников.

Ранее главы минфинов стран G7 заявили, что продолжат «изолировать Россию и Белоруссию» от мировой экономики в ответ на российскую операцию по защите населения Донбасса.

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