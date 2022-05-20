Минфины G7 пообещали продолжать «изолировать Россию и Белоруссию» от мировой экономики

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Главы минфинов стран G7 заявили, что продолжат «изолировать Россию и Белоруссию» от мировой экономики в ответ на российскую операцию по защите населения Донбасса.
Минфины G7 пообещали продолжать «изолировать Россию и Белоруссию» от мировой экономики
  • Gettyimages.ru
  • © Florian Gaertner

Соответствующее коммюнике опубликовали министры финансов неформального объединения Британии, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии.

Министры пообещали «повышать для Москвы цену» проведения её военной операции на Украине путём «изоляции России и Белоруссии от глобальной экономики», пишет ТАСС.

Как ранее заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, импортёры пшеницы и других продуктов питания без поставок из России испытают большие трудности.

До этого китайское издание «Хуаньцю шибао» в своей статье назвало политической провокацией заявления стран G7 о том, что Россия виновата в дефиците пшеницы и продовольственном кризисе.

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