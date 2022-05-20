Эрдоган 21 мая проведёт переговоры с Финляндией по поводу её членства в НАТО

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у него на субботу, 21 мая, запланированы телефонные переговоры с Финляндией по вопросу членства этой страны в НАТО.
Эрдоган 21 мая проведёт переговоры с Финляндией по поводу её членства в НАТО
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Сегодня у меня были переговоры с премьер-министром Нидерландов. Завтра у нас будут переговоры с Англией и Финляндией», — сказал Эрдоган, слова которого приводит агентство Anadolu.

Финский президент Саули Ниинистё ранее заявил, что в Хельсинки готовы к диалогу с Анкарой по всем беспокоящим её вопросам в контексте вступления Финляндии в НАТО.

Эрдоган ранее заявил, что Анкара проинформировала страны НАТО о своём намерении сказать «нет» членству Швеции и Финляндии в альянсе.

Хорватский президент Зоран Миланович также заявил о намерении проинструктировать постпреда Хорватии при НАТО Марио Нобило проголосовать против вступления Финляндии и Швеции в НАТО до того момента, пока не будет решён вопрос реформирования избирательного законодательства в Боснии и Герцеговине.

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